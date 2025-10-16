Presidenciais. Cotrim afirma que apoio de Passos Coelho à sua candidatura seria natural

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo afirmou hoje que um apoio de Pedro Passos Coelho à sua candidatura seria natural e considerou que esse cenário é "claramente" possível por ser "quem está mais perto" da sua orientação política.

Em declarações aos jornalistas após ter assistido, em Lisboa, à sessão de apresentação do livro "Introdução ao liberalismo", de Miguel Morgado, que contou com a presença e uma intervenção de Pedro Passos Coelho, João Cotrim Figueiredo foi questionado se lhe parece um cenário possível que o ex-primeiro-ministro declare o apoio à sua candidatura.

"Acho claramente que sim. Acho que, do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que o Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal", afirmou.

O candidato presidencial, apoiado pela IL, considerou que ter um Presidente da República com a sua atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho "seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para, de facto, fazer as reformas que fazem falta".

Questionado se já falou com Pedro Passos Coelho sobre este assunto, Cotrim Figueiredo respondeu: "Eu acho que estes apoios não se pedem, estes apoios acabam por ser naturais, especialmente com alguém com o capital político de Pedro Passos Coelho".

"Portanto, vamos ver o que é os próximos meses nos reservam", disse.

Depois de, em julho, ter dito que tinha falado com muita gente antes de decidir avançar com uma candidatura presidencial, Cotrim Figueiredo foi interrogado se Pedro Passos Coelho foi uma dessas pessoas.

"Falo com muita gente, incluindo com alguns que estiveram nesta sala hoje", afirmou.

Sobre se gostaria de ter o apoio de Pedro Passos Coelho, o também ex-líder da IL disse que gostaria de ter o apoio "de todos aqueles têm essas costelas liberais e que têm, em relação a Portugal uma preocupação de futuro, e que querem-se expressar no discurso político hoje".

"Todos esses são bem-vindos, independentemente do partido", afirmou.

Em setembro, num Encontro Nacional Autárquico organizado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo afirmou que a sua candidatura vai "muito para além" do seu partido de origem e é "bem mais abrangente".

"Já tenho um conjunto importante de apoios de dirigentes, ex-dirigentes e até fundadores do PSD, do PS, do Chega, do CDS, e que anunciarei em breve, a seguir às autárquicas", declarou na altura, sem querer revelar nomes.