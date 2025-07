Presidenciais. Empresário madeirense Raul Perestrello anuncia candidatura

Raul Perestrello, 65 anos, nascido na cidade de Machico, na Madeira, e empresário ligado ao setor imobiliário e à joalharia fina, fez o anúncio da candidatura num discurso num hotel de luxo de Lisboa.

O empresário afirmou que se candidata a Belém por acreditar que os "portugueses merecem um futuro onde quem trabalha é valorizado", os idosos vivem com mais dignidade e a "economia cresce de dentro para fora com base no mérito, inovação, justiça social".

"Quero apresentar um Portugal moderno, dinâmico e, acima de tudo, leal e fiel às nossas raízes. Um Portugal que honra as tradições, a construir com ambição e com a visão do sucesso", acrescentou.

Raul Perestrello disse querer uma "presidência ativa que venha unir em vez de dividir, que escute os mais jovens, que valorize os emigrantes e que defenda a justiça social sem ruído ideológico" e garantiu que apresenta uma candidatura "feita com independência".

"Não podemos continuar a olhar apenas para dentro. Não podemos continuar com a crítica. Nem devemos alimentar a pobreza e usá-la como um instrumento a justificar os erros do passado. Nós provamos a nós próprios as nossas capacidades. É tempo de abrir Portugal ao mundo", disse.

Questionado sobre o processo de recolha das 7.500 assinaturas necessárias para apresentar a candidatura, Raul Perestrello disse que terá "tempo suficiente" para as recolher.

Sobre a sua posição ideológica, disse que a sua política "nem vai à esquerda, nem vai à direita" e que pretende "ser um presidente que irá colaborar com todos os partidos" e com "toda a população" no "interesse de todos".

"Eu não estou cá para apoiar uns mais do que os outros. Eu estou cá para melhorar a vida de todos os portugueses, independentemente das cores políticas", acrescentou.

O empresário disse ainda que vai fazer um novo lançamento da candidatura na Madeira na próxima semana e garantiu que a sua campanha vai passar por todo o país.