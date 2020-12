Presidenciais. Entrevista ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa

Foto: RTP

Marcelo Rebelo de Sousa diz que não devia ter havido aumento de salários na administração da TAP. Na entrevista que deu à RTP, o recandidato à Presidência da República defendeu também Eduardo Cabrita no caso do SEF e no combate aos fogos florestais e explicou os reparos que faz ao Orçamento do Estado, que ele próprio promulgou esta terça-feira.