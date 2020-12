Presidenciais. Entrevista da RTP à candidata Marisa Matias

Relembrando que apoiou o voto contra o Orçamento do Estado para 2021 por considerar que não reforça o Serviço Nacional de Saúde, Marisa Matias defendeu que "devemos estar na política com responsabilidade, ser fieis aos princípios que defendemos, lutar por eles".



Disse, no entanto, que o programa que apresenta às presidenciais "é um programa no sentido de tentar promover novos entendimentos à esquerda", pois acredita que "não há saídas nem entradas definitivas".



Marisa Matias garantiu ainda que nunca daria posse a um Governo com o Chega, mesmo que acontecesse a um cenário nacional aquilo que aconteceu nos Açores. "Um presidente da República tem o dever de proteger a Constituição e, de facto, eu acredito que nenhum presidente protege a Constituição quando dá posse a um Governo" do qual faz parte "um partido de extrema-direita", disse.



"Estamos a falar de um partido com uma agenda racista e xenófoba, estamos a falar de um partido com uma agenda totalitarista", declarou a candidata.