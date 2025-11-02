Presidenciais. Júdice apela ao voto "porque sim" em Cotrim e diz que "jogo está totalmente aberto"

O ex-militante social-democrata José Miguel Júdice apelou hoje ao voto no candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo, lembrando o resultado de Mário Soares na corrida de 1986 e comparando-o ao atleta olímpico e campeão mundial Isaac Nader.

"Nos últimos tempos, o único argumento que ouvi é `tenho medo que o meu voto possa ser desperdiçado`. Mas não se deixem iludir: o jogo está totalmente aberto", realçou mandatário nacional da candidatura de Cotrim, o advogado José Miguel Júdice, na apresentação oficial que decorreu hoje no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Numa breve intervenção que antecedeu o discurso do candidato, Júdice salientou que "Cotrim, ao contrário de outros, é apoiado porque sim, enquanto outros muitas vezes serão apenas apoiados porque não".

"Não vejo, como no caso de outros, apoio por mera resignação ou por perigosas ilusões", considerou.

O advogado deixou alguns exemplos "do passado" para "perceber o presente", recuando às eleições presidenciais de 1986, nas quais o histórico socialista Mário Soares "partiu, no mês de outubro, com sondagens que lhe davam 8%, menos do que as sondagens dão ao João".

"Mas passou à segunda volta com 25,43% dos votos. É pois possível superar as sondagens após uma excelente campanha, como manifestamente foi a campanha de Mário Soares. E Cotrim, para passar à segunda volta, nem precisa de ter 25%, bastará alcançar cerca de 20%", salientou.

Júdice socorreu-se ainda de outro exemplo para apelar ao voto no eurodeputado e antigo presidente da Iniciativa Liberal, o do atleta olímpico e campeão mundial de 1.500 metros, Isaac Nader.

"Este ano, na prova dos 1.500 metros do mundial de atletismo, um português conseguiu chegar à final. Mas nenhum comentador lhe dava a mais pequena hipótese de ganhar", realçou.

Isaac Nader, "filho de um imigrante", algo que Júdice registou "com muita alegria e orgulho" -- momento que gerou palmas na sala -- "chegou à reta final em quinto lugar e, nos últimos 100 metros, ultrapassou quatro adversários e foi campeão mundial".

"Ou seja, é na reta final que se ganham ou perdem os combates", avisou.

Se por acaso os eleitores "desanimarem, ou se acaso se confrontarem com alguns que continuam a duvidar", Júdice deixou um pedido: "Vejam e revejam o filme da reta final dos 1.500 metros e digam `Cotrim é o Isaac Nader do campeonato das Presidenciais`".

"Nas circunstâncias do nosso tempo e do nosso espaço, Portugal precisa de um Presidente que possua em grau de excelência três qualidades: ser otimista sobre os portugueses, ser ambicioso sobre Portugal" e "nisso e para isso, construir e revelar uma visão de futuro", elencou.

Cotrim, "quer em mérito absoluto, quer em mérito relativo, possui essas qualidades, sem rival entre os concorrentes", defendeu Júdice.

A apresentação arrancou com uma intervenção da primeira mulher chefe de Governo da Bélgica e atualmente vice-presidente do Parlamento Europeu, Sophie Wilmès, que elogiou a experiência profissional de João Cotrim Figueiredo, considerando que o político "não é do tipo de sucumbir à inércia" tão comummente atribuída às instituições europeias.

Sophie Wilmès manifestou preocupação com o crescimento da extrema-direita não apenas em Portugal como noutros países da Europa, argumentando que os liberais têm que se opor a todos os extremos.

"Nós combatemos estes extremos porque acreditamos que as pessoas merecem um Presidente que realmente os ouve, a todos. Um Presidente que não evita tópicos difíceis, mas os enfrenta com coragem e eloquência", defendeu.

As eleições presidenciais estão agendadas para dia 18 de janeiro.