Presidenciais. Mais mesas de voto e medidas para evitar aglomerações de pessoas

Foto: André Kosters - Lusa

A diretora-geral da Saúde afirmou esta tarde que no dia das eleições presidenciais haverá mais mesas de voto e outras medidas para evitar aglomerações de pessoas, no âmbito da contenção de contágios pelo novo coronavírus.