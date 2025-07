Presidenciais. Marques Mendes considera encorajador resultado de sondagens

"Sondagens são sondagens. Há umas boas, há umas más, há umas melhores, há outras piores. Esta sondagem, para mim, é muito encorajadora. É muito positiva. É difícil ter uma sondagem até mais encorajadora" disse Marques Mendes aos jornalistas, à margem de uma visita ao Complexo Social da Misericórdia de Aveiro.

O antigo líder do PSD referiu que estes resultados mostram que os contactos que foi fazendo com os portugueses nos últimos meses valeram a pena, lembrando que quando anunciou a sua candidatura, há cinco meses, a diferença que as sondagens davam para o candidato Gouveia e Melo era de 20 pontos favorável a ele.

"Havia muita gente que até dizia que a minha candidatura seria uma loucura, que a eleição estava a ganha e estava decidida. Agora, por esta sondagem, estamos num empate. É uma diferença de três pontos. E, na segunda volta, a diferença entre eu e Gouveia e Melo é de 0,8%", disse Marques Mendes.

Questionado sobre as possíveis entradas na corrida presidencial do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e do eurodeputado da Iniciativa Liberal, Cotrim Figueiredo, Marques Mendes disse que saúda todos os candidatos com `fair play` democrático.

"Em democracia, todos são bem-vindos. E, portanto, para mim não tem nenhuma objeção. Alguém tem vontade de ser, considera que pode ser útil ao país, que tem um pensamento, um projeto, sejam todos bem-vindos, é o jogo democrático, não me oferece nenhuma contestação", afirmou.

O antigo líder do PSD referiu ainda que tem andado pelo país a ouvir as pessoas e a explicar a importância da sua experiência para ajudar a resolver os problemas do país e ao mesmo tempo gerar um ambiente de confiança e de ambição.

"As pessoas já têm muitos problemas. O custo de vida. As pensões baixas, os jovens com salários baixos, a imigração dos jovens, tudo isto são problemas. O mundo também está no estado em que está. Mas nós temos que, com os pés bem assentes na terra, sem demagogia, mas ao mesmo tempo ter um discurso de esperança, de orgulho e de ambição", disse Marques Mendes.