A apresentação oficial da candidatura às eleições presidenciais acontece esta quinta-feira, a partir das 18h00, em Fafe. Sendo que não foram feitos convites a figuras nacionais do PSD.

Foi em Fafe que Marques Mendes iniciou a vida política em que se destaca a participação de três governos de Cavaco Silva. Foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros entre 1987 e 1992 e ministro-Adjunto do primeiro-ministro entre 1992 e 1995.



Mais tarde, entre 2005 e 2007, foi presidente do PSD.