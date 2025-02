Presidenciais. Marques Mendes "preenche todos os requisitos" para candidatura ganhadora, diz Montenegro

Uma sondagem sobre as eleições presidenciais realizada pelo ICS e ISCTE, para a SIC/Expresso, que foi divulgada na quinta-feira, dava a vitória ao almirante Gouveia e Melo, com 25 por cento das intenções de voto, seguido pelo líder do Chega, André Ventura, o antigo secretário-geral do PS António José Seguro, com 15 por cento, o também socialista António Vitorino, com 14 por cento, e Marques Mendes com 13 por cento.Gouveia e Melo, assim como Seguro e Vitorino, ainda não assumiram uma candidatura presidencial.“Sinceramente, acho que há uma coisa que nós podemos extrair como conclusão desses estudos: é que a eleição está em aberto. Não há nenhuma candidatura daquelas que se perfilam que esteja perto de obter a aprovação que garante metade dos votos mais um, ou seja, que haja um desfecho na primeira volta e só isso, numa eleição como esta, que é unipessoal, mantém tudo em aberto até ao fim”, conclui Luís Montenegro.





