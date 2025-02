Presidenciais. "Não depende de nós que haja apenas um candidato", diz Pedro Nuno Santos

Foto: André Kosters - Reuters

"Ao contrário do que aconteceu nas duas últimas presidenciais, eu entendo que o PS deve apoiar um candidato e esse objetivo mantém-se", disse Pedro Nuno Santos em conferência de imprensa esta segunda-feira.



No entanto, o líder dos socialistas sublinha que não depende do partido que haja apenas um candidato.



"Obviamente é desejável que haja apenas um candidato da área socialista e nós faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para que haja apenas um candidato, mas nós não mandamos na vontade individual das pessoas se candidatarem", afirmou.



Pedro Nuno Santos esclareceu ainda que o PS vai dar apoio a um dos candidatos, mas não vai ter um candidato próprio.



"O PS não fará, por exemplo, aquilo que fez a Iniciativa Liberal ao anunciar o seu candidato. O PS não vai anunciar o seu candidato, vai anunciar o apoio a um candidato", explicou.



"Era mais confortável fazer como se fez no passado e não apoiar ninguém. Mas isso também não é a solução correta e por isso, no devido tempo, teremos a oportunidade de decidir o apoio a um candidato às presidenciais", asseverou.



Pedro Nuno Santos diz não ter nenhuma preferência, mas afirma que vai apostar numa pessoa que esteja em condições de garantir a vitória na corrida a Belém.