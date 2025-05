Presidenciais. Nuno Melo explica diferenças entre CDS e PSD

"O CDS não é o PSD. É um partido de corpo inteiro, com as suas prioridades que define livremente, e essa não é a nossa. Será do PSD mas não é a nossa neste momento".



Questionado sobre se vai manter a pasta da Defesa, Nuno Melo avisou que não antecipa cenários e avança que o CDS é hoje um partido "mais forte" do que era há três anos, preparado para quaisquer desafios eleitorais.