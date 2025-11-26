Presidenciais. PAN não apoia nenhum candidato à primeira volta

Em relação a uma eventual segunda volta, o partido explica que a sua posição “será analisada e discutida em momento próprio, em função do cenário político que então se colocar e dos compromissos que venham a ser assumidos pelos candidatos ou candidatas”. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Em comunicado, o partido explica que a decisão foi tomada perante um “contexto marcado por uma profunda fragmentação do eleitorado, com a apresentação de um número elevado de candidaturas que espelham a ausência de uma proposta política clara e amplamente mobilizadora que represente, de forma transversal, os valores do PAN”.A estas eleições concorrem, entre outros, António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).