Presidenciais. PAN não apoia nenhum candidato à primeira volta
Em comunicado, o partido explica que a decisão foi tomada perante um "contexto marcado por uma profunda fragmentação do eleitorado".
O PAN decidiu não apoiar, à primeira volta, qualquer candidato às eleições presidenciais de janeiro, dando liberdade de voto aos seus filiados, e deixa em aberto a decisão quanto à segunda volta eleitoral.
Em comunicado, o partido explica que a decisão foi tomada perante um “contexto marcado por uma profunda fragmentação do eleitorado, com a apresentação de um número elevado de candidaturas que espelham a ausência de uma proposta política clara e amplamente mobilizadora que represente, de forma transversal, os valores do PAN”.
Perante este quadro, o partido entendeu que “nenhuma das candidaturas reúne, de forma consistente, o compromisso político com a justiça social, a proteção dos animais, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental — princípios estruturantes da ação política do partido”.
A estas eleições concorrem, entre outros, António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).
Em relação a uma eventual segunda volta, o partido explica que a sua posição “será analisada e discutida em momento próprio, em função do cenário político que então se colocar e dos compromissos que venham a ser assumidos pelos candidatos ou candidatas”.As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
