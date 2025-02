O líder do PS reitera que o ideal é haver, apenas, um candidato presidencial da área política socialista. Ana Gomes e Vitalino Canas concordam com essa ideia.

O tema vai ser discutido, no sábado, na Comissão Nacional do PS, mas os antigos dirigentes socialistas, em declarações à RTP, dizem que a decisão não deve ficar fechada no fim-de-semana.