Presidenciais. Poiares Maduro coordena Estados Gerais de Marques Mendes

Trata-se de uma espécie de Estados Gerais do país sobre 12 temas de regime com o título "Causas da Presidência".Os debates vão contar com participação da sociedade civil e durar de março a julho, altura em que haverá uma convenção que servirá como primeiro comício do candidato Luís Marques Mendes.Logo que apresentou a candidatura, a 6 de fevereiro em Fafe, Marques Mendes afirmou que o "presidente deve ter causas e intervir ativamente na sua defesa”.





Entre as 12 causas de Marques Mendes que vão servir de mote ao debate estão: o combate à pobreza e à exclusão, a justiça e o combate à corrupção, a habitação, a educação, a cultura e o futuro do Serviço Nacional de Saúde.



A iniciativa de pré-campanha eleitoral será então coordenada por Miguel Poiares Maduro, o social-democrata que foi ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional no Governo de Pedro Passos Coelho.