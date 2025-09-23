Presidenciais. Rui Rio diz que vitória de Marques Mendes "abriria a porta" a vitória futura do Chega

“Se Marques Mendes ganhasse as eleições, nós estávamos a eleger para a Presidência da República um protótipo do que é hoje a política. Isso abria muito as portas a uma vitória do Chega nas próximas Legislativas”, disse o antigo presidente do PSD em entrevista ao Jornal 2.



“Porque quando se vota na Presidência da República em mais do mesmo, está-se a alimentar de certa forma o descontentamento e não se está a acender a luz de esperança”, justificou.



Rui Rio é mandatário da candidatura presidencial de Gouveia e Melo. Para o antigo presidente dos social-democratas, o almirante “é o único candidato que é capaz de travar o descontentamento, isto é, de travar o voto no Chega”.



“Precisamos de um presidente da República que seja de fora do sistema mas que não seja contra o sistema”, defendeu, argumentando que é preciso “dar à democracia a vitalidade que ela perdeu e que precisa”.



“Quero um presidente que possa acender uma luz de esperança aos portugueses. Se não for um homem livre, ele não vai acender uma luz de esperança às pessoas”, asseverou.