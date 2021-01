Presidenciais. Votação em freguesia de Águeda decorre com normalidade depois de boicote

A população da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Agadão e Castanheira do Vouga, em Águeda, boicotou hoje o início das eleições presidenciais para contestar a falta de médico, mas tudo decorre agora com normalidade, disse à Lusa o presidente.