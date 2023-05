Presidente avisa Governo. "Terei de estar mais atento e mais interveniente"

O Presidente da República admitiu que o episódio afetou a relação institucional com o chefe de Governo, por considerar que a gravidade dos acontecimentos sucedidos no referido Ministério com um assessor de Galamba e que vieram a público na semana passada, não se resolve "com um pedido de desculpas" nem com decisões "de consciência".



Marcelo avisou que, daqui para a frente terá "de estar mais atento e mais interveniente".



O Presidente evitou contudo mostrar um cartão vermelho ao executivo, lembrando que "nestes sete anos penso ter conseguido manter a estabilidade" e que irá continuar a fazê-lo como possível. "Não contem comigo para criar conflitos" institucionais, afirmou.



"Desta vez não foi possível acertar agulhas" com o primeiro-ministro, lamentou contudo, lembrando que onde não há responsabilidade não há autoridade"