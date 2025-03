Presidente convoca partidos para Belém após rejeição da moção de confiança

De acordo com uma nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa “decidiu convocar os Partidos Políticos com representação parlamentar para amanhã , quarta-feira, dia 12 de março”.



Foi ainda convocado o “Conselho de Estado, ao abrigo do artigo 145.º, alínea a) da Constituição, para se reunir depois de amanhã, quinta-feira, 13 de março, pelas 15h00, no Palácio de Belém”.

O presidente da República tomou estas decisões após o chumbo na Assembleia da República da moção de confiança do Governo que desceu esta terça-feira ao plenário.





Uma tarde de debate depois não foi suficiente para a coligação PSD-CDS/PP convencer a oposição a mudar o voto anunciado de um chumbo da moção de confiança, com os membros do Executivo Montenegro a acusarem, em particular o PS, de recusar consensos e de querer atirar a todo o custo o país para eleições.





A acusação foi desde logo devolvida pelos socialistas, com o líder Pedro Nuno Santos a acusar o chefe do Governo de se recusar a esclarecer os portugueses e deitar por terra qualquer capital de confiança que ainda tivesse.





A audição dos partidos segue este horário:



11h00 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)



12h00 – Partido Socialista (PS)





13h00 – Chega (CH)



14h00 – Iniciativa Liberal (IL)



15h00 – Bloco de Esquerda (BE)



16h00 – Partido Comunista Português (PCP)



17h00 – Livre (L)



18h00 – CDS - Partido Popular (CDS-PP)



19h00 - Pessoas-Animais-Natureza (PAN)