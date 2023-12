Presidente da Assembleia da República lança ataque à PGR

O presidente do Parlamento lançou um ataque contra a Procuradora Geral da República. Augusto Santos Silva acusou Lucília Gago de ter uma cultura pouco democrática na forma como tem defendido o Ministério Público das criticas que lhe têm sido feitas a propósito, entre outros, da investigação judicial que levou à queda do governo.

Em entrevista ao programa "Não Podias", da Antena 3, o presidente da Assembleia da República disse que têm sido várias as pessoas, incluindo ele próprio, que têm discordado da atuação do Ministério Público e que a resposta de Lucília Gago tem sido a de que estão a atacar o Ministério Público.



Santos Silva declarou que é preciso mais cultura democrática na investigação judicial e que isso só se faz continuando a discordar publicamente sempre que for necessário.