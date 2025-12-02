Presidente da Câmara de Lamego preside ao Conselho Permanente da CCDR-N

"A responsabilidade que me conferem é grande e é coletiva", afirmou o presidente da Câmara de Lamego, distrito de Viseu, citado em comunicado divulgado pela CCDR-N.

A eleição, que decorreu hoje em Amarante, no distrito do Porto, contou com 95 votantes, dos quais 84 votos foram favoráveis e 11 em branco.

No seu discurso após a eleição, o novo presidente da comissão permanente do Conselho Regional do Norte, quis sublinhar a importância estratégica do órgão que passa agora a liderar, destacando a "relevância da representação regional para os próximos anos".

"O Norte é uma região diversa, plural e assimétrica, mas profundamente coesa na ambição de se afirmar" salientou, referindo ainda que o Conselho Regional é "uma força representativa da região", com capacidade para influenciar políticas públicas e propor prioridades estruturantes".

Francisco Lopes reforçou ainda a "necessidade de o Estado transferir não apenas competências, mas também recursos" para permitir maior autonomia regional na análise dos instrumentos de gestão territorial e na definição de políticas públicas.

"O potencial do Norte só se concretiza com verdadeiro poder de decisão regional", afirmou, garantindo que trabalhará para que a região "continue a afirmar-se".

Francisco Lopes, que não teve oposição nesta eleição, tem como vice-presidente Alberto Costa, presidente da Câmara de Santo Tirso, como secretária Ana Raquel Azevedo, presidente da Câmara de Baião, e como vogais Manuel Tibo (Terras de Bouro), Frederico Castro (Póvoa de Lanhoso), Augusto Marinho (Ponte da Barca) e Fátima Fernandes (Montalegre).

O presidente da CCDR-N, António Cunha, felicitou os novos órgãos, sublinhando "o contributo indispensável do conselho cessante" e agradecendo "toda a colaboração e empenho demonstrados ao longo do mandato".

O responsável afirmou ainda confiar na capacidade da nova equipa "para reforçar a coesão territorial" e "aprofundar o papel do Conselho Regional no desenvolvimento do Norte".