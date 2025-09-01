Presidente da Câmara de Sobral de Monte Agraço renunciou ao mandato

"Saio neste momento porque recebi um convite para uma nova atividade profissional a iniciar funções hoje", esclareceu José Alberto Quintino à agência Lusa.

O autarca, que preside à Câmara de Sobral de Monte Agraço desde 2013, renunciou ao mandato no dia 31 de agosto.

José Alberto Quintino não se pode recandidatar às eleições autárquicas de 12 de outubro por ter atingido o limite legal de mandatos.

No sábado, o autarca participou no seu último ato público enquanto presidente da câmara, a inauguração de uma escultura de homenagem aos bombeiros.

"É mais do que uma homenagem: é o reconhecimento público da coragem, do compromisso e do exemplo de solidariedade que os bombeiros representam para todos nós", disse na ocasião José Alberto Quintino, citado em nota de imprensa da Câmara Municipal.

O até agora vice-presidente da câmara e cabeça de lista da CDU àquela autarquia nas eleições de 12 de outubro, Luís Soares, confirmou que assumiu hoje a presidência do executivo municipal.

Nas próximas reuniões de câmara vai entrar um novo elemento da CDU para o executivo municipal e vão ser redistribuídos os pelouros pelos eleitos a tempo inteiro, esclareceu o autarca.

A presidência da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, vai ser disputada nas eleições autárquicas de outubro por quatro candidatos: Luís Soares (CDU), Fátima Estêvão (PS), Fernando Lopes (Chega) e Raquel Soares Lourenço (PSD/CDS-PP/PPM/MPT).

Além do presidente, a CDU conta com dois vereadores no executivo, o PS com um e a coligação Juntos pela Nossa Terra (PSD/CDS-PP) também com um.