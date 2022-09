Presidente da Câmara do Seixal deixou hoje o cargo

Numa mensagem divulgada na sua página no Facebook, Joaquim Santos, que esteve no executivo durante mais de 20 anos -- primeiro como vereador e, a partir de 2013, como presidente -, anunciou que a sua saída, já conhecida, ocorreu hoje e agradeceu por ter tido o "privilégio de servir a população do Seixal".

"Quero, em primeiro lugar, agradecer a confiança que a população do concelho do Seixal sempre teve no projeto da Coligação Democrática Unitária (CDU) desde as primeiras eleições autárquicas após o 25 de Abril. E faço-o enquanto um dos rostos de um projeto coletivo que trabalha para desenvolver soluções para os problemas concretos das populações e procura atender às necessidades das pessoas, coletividades, tecido económico e instituições", escreveu Joaquim Santos.

O anúncio da sua saída do executivo tinha sido feito no início de agosto, sem precisar uma data.

Na altura, também numa mensagem na sua página no Facebook, o autarca referia que terminava esta etapa para poder voltar à sua carreira profissional, mas que ficaria no cargo durante algum tempo para preparar a transição.

A partir de hoje a presidência da autarquia, no distrito de Setúbal, é assumida por Paulo Silva, que desde o início do novo mandato, em setembro de 2021, desempenhou o cargo de vice-presidente.

"Com a minha saída da presidência da Câmara Municipal do Seixal, em 28 de setembro, assume o cargo o meu camarada Paulo Silva, cujas qualidades humanas e competências políticas e técnicas merecem a minha inteira confiança, assim como da nossa população. Estou certo de que estas características, acompanhadas pela dedicação da restante vereação da CDU e dos trabalhadores da nossa autarquia, são garante da continuidade desejada e da inovação necessária que os tempos que vivemos nos exigem", referiu Joaquim Santos.

O agora ex-presidente agradeceu também a todas as equipas de eleitos e trabalhadores com os quais trabalhou ao longo de mais de 20 anos e ao seu partido, o PCP, pela confiança, deixando a indicação de que está ao seu dispor para outros projetos.

"Será com grande alegria e renovado privilégio que abraçarei novos projetos em que o partido entenda que possa a vir a constituir uma mais-valia para os territórios, as populações e o país", adiantou.

A saída de Joaquim Santos um ano depois de ter sido eleito foi muito criticada pelo PS e pelo PSD quando, em agosto, anunciou que se retirava.

O PSD do Seixal, partido que tem um vereador sem pelouro no executivo municipal, repudiou o "processo de substituição" e a vereação socialista, que é composta por quatro vereadores sem pelouro, considerou que a saída de Joaquim Santos defraudou a confiança dos eleitores que votaram na CDU.

"Em 2021, os eleitores do concelho do Seixal foram às urnas e elegeram Joaquim Santos para um mandato de quatro anos, como presidente da Câmara Municipal. O que os eleitores não sabiam é que estavam a ser enganados pelo PCP, que não queria Joaquim Santos como presidente, mas precisava de usar a sua imagem", afirmaram os socialistas, adiantando que "ficou provado que quem conduz os destinos do concelho do Seixal não é a sua população, mas sim o Comité Central do PCP".

Joaquim Santos, engenheiro civil, foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Seixal em setembro de 2021, pela CDU, para um terceiro e último mandato.

Na mais recentes eleições autárquicas, a CDU conquistou cinco mandatos, o PS quatro e o PSD um. Faz ainda parte do executivo o vereador independente Henrique Freire, que foi eleito pelo Chega, mas afastou-se, entretanto, do partido.