Presidente da concelhia de Lisboa do PSD demite-se por discordar da estratégia

Lusa 20 Abr, 2017, 09:51 | Política

Em declarações à agência Lusa, Mauro Xavier justificou a sua demissão com "divergências estratégicas e programáticas" relativamente às eleições autárquicas para Lisboa e considerou que "este não é o projeto que faria sentido" para a capital.

A demissão "prende-se sobretudo com divergências estratégicas e programáticas e, já que existe essa divergência, temos de respeitar os órgãos. É tempo de o partido se manter unido. Decidi sair porque acho que é o melhor serviço que faço ao partido", acrescentou Mauro Xavier, que desde o início manifestou discordância relativamente ao processo de escolha do candidato social-democrata à Câmara de Lisboa.

Sublinhando que o combate se deve centrar "na oposição ao Fernando Medina e não nas divergências internas do PSD", Mauro Xavier explica que a sua demissão "não tem que ver nem com a forma como o nome foi escolhido, nem com o nome em si próprio".

"Eu entendia que já deveríamos ter candidato a um ano antes das eleições e temos um candidato a seis meses das eleições", afirmou, lembrando que as divergências têm que ver "com a discussão do programa que irá ser apresentado à cidade e com o contributo que o PSD de Lisboa possa ter nesse processo".

Mauro Xavier mostra-se disponível para "colaborar enquanto militante base" e diz que "enquanto presidente [da concelhia] não faz sentido".

"Se eu não concordo com o calendário, não concordo com a estratégia não faz sentido liderar a ação no terreno", conclui.

Na carta que divulgou na sua página no Facebook, Mauro Xavier escreve: "Com a escolha da candidata à Camara Municipal de Lisboa terminou um longo ciclo de oposição em que tive o privilégio de participar".

"São conhecidas as minhas diferenças de opinião relativamente à condução deste processo e mesmo a minha divergência em relação à atual liderança, mas isso em nada condicionou o meu empenho e vontade de vencer Lisboa", acrescenta.

Diz ainda não ser dos que partilha de uma "visão catastrofista destas eleições".

"Pelo contrário. Somos o Partido Social Democrata. Temos todas as possibilidades de vencer estas eleições. Mais do que isso. Temos o dever e a responsabilidade histórica de vencer estas eleições", afirma.

O nome da vice-presidente do PSD para candidata do partido à Câmara de Lisboa foi aprovado em março pela distrital de Lisboa do partido. Teresa Leal Coelho foi escolhida com 23 votos a favor, dois votos em branco e um contra.