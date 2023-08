Presidente da República convoca Conselho de Estado para 5 de setembro

Os conselheiros vão reunir-se no Palácio de Belém.Marcelo Rebelo de Sousa tinha convocado o conselho de estado para discutir a situação pilitica, economica e social do país.A agenda do primeiro-ministro obrigou a uma saída durante a reunião para uma deslocação a Timor-Leste. Marcelo Rebelo de Sousa marcou para depois das férias um novo encontro com os conselheiros.

Reportagem de 22 de julho de 2023





A maioria dos conselheiros mostrou-se muito crítica para com o Governo.