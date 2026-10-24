Presidente da República defende cooperação internacional para resolver desafios no mundo

"Só com o trabalho conjunto entre as diferentes nações pode ser dada resposta cabal a desafios que nenhum país pode resolver sozinho", escreveu António José Seguro, num comunicado publicado no sítio oficial da Presidência da República.

De acordo com a nota, celebrar a data significa reconhecer a relevância do trabalho da Organização das Nações Unidas, com 81 anos de atividade, que visa a paz e a segurança, da defesa dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável e da resolução pacífica dos conflitos internacionais.

Numa altura em que o mundo assiste a vários conflitos, da Europa ao Médio Oriente, o Presidente português disse que o próprio nome da organização Nações Unidas "deve guiar os Estados nas relações internacionais".

António José Seguro recordou também que Portugal inicia no próximo mês de janeiro um mandato bienal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmando um "compromisso inabalável com um multilateralismo efetivo", assente no direito internacional.

Hoje o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, também deixou uma mensagem, indicando que "o mundo precisa de voltar a resolver conflitos através da diplomacia e do direito, e não das armas".

António Guterres recordou que a organização foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial para promover a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos, referindo que "o futuro da Humanidade depende do trabalho conjunto em favor destes três pilares".