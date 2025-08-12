Presidente da República em férias comenta a atualidade do país
Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters
Marcelo Rebelo de Sousa garante que pediu a fiscalização preventiva da lei dos estrangeiros para dissipar as dúvidas que existiam sobre a constitucionalidade de vários pontos dessa lei.
O chefe de Estado assegura que a intenção, ao pedir esta fiscalização preventiva, não é estabelecer um braço de ferro com o Governo.
Em declarações aos jornalistas no Algarve, onde se encontra a passar férias, Marcelo Rebelo de Sousa falou também de outros temas da atualidade.
O chefe de Estado espera que depois do verão haja melhorias no sector, tal como prometeu Ana Paula Martins. O presidente da República adiantou também que continua a acompanhar de perto a evolução dos incêndios no país.
A situação de alerta está em vigor até à noite de quarta-feira. A medida implica, por exemplo, a proibição de queimadas e de trabalhos em espaços florestais e o uso do fogo de artifício.