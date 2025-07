Presidente da República envia Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional

No No site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa explica que submeteu esta quinta-feira as alterações à Lei dos Estrangeiros a uma fiscalização preventiva de constitucionalidade.





No requerimento urgente enviado ao Tribunal Constitucional, que consta na nota publicada pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa elenca as quatro alterações à lei que levantaram dúvidas, em concreto as limitações ao reagrupamento familiar, mas também sobre o prazo para apreciação de pedidos pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Com o aumento dos prazos de decisão, o reagrupamento familiar pode demorar, no mínimo, três anos e meio. Marcelo Rebelo de Sousa nota que que tal medida viola o "princípio da união familiar e do superior interesse da criança" e é mesmo "potencialmente desproporcional à luz da nossa lei fundamental, com eventual violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da união familiar".



O Presidente da República questiona também os limites de recurso aos tribunais das decisões da AIMA, o "que parece atentar aos princípios constitucionais de acesso à justica".





As alterações à Lei de Estrangeiros foram aprovadas a 16 de julho no Parlamento, com os votos do PSD, Chega e CDS-PP, abstenção da Iniciativa Liberal e o voto contra do PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.





O documento, elaborado a partir de uma proposta do Governo PSD/CDS-PP e de um projeto de lei do Chega, inclui várias alterações desde a limitação dos vistos, a restrição do reagrupamento familiar de imigrantes e ainda novas limitações à concessão de autorizações de residência a cidadãos vindos da CPLP.

O Presidente da República considera que parece haverMarcelo Rebelo de Sousa diz que esta é uma matéria de "elevada sensibilidade política e social" que precisa de "segurança jurídica".Na carta que envia ao Tribunal Constitucional, o Presidente da República sublinhou ainda o processo legislativo na Assembleia da República foi urgente,Marcelo Rebelo de Sousa diz queO Presidente da República aponta ainda conceitos de "natureza indeterminada" que dificultam a aplicação da lei e a desejada segurança jurídica e que, numa matéria com esta "sensibilidade", não é aconselhavem indefenição conceputal.