Presidente da República lembra que elevador social está "muito aquém da velocidade desejável"

O presidente da República lembrou esta segunda-feira que o “elevador social” está “muito aquém da velocidade desejável”. António José Seguro defendeu a necessidade de “repensar a própria escola” em conjunto com professores, alunos e famílias.

O chefe de Estado destacou que o PRR permitiu acelerar a requalificação de muitos estabelecimentos de ensino e concretizar intervenções “há muito necessárias” em diferentes regiões do país.

Montenegro realça aposta na creche e pré-escolar

, declarou na inauguração da Escola Secundária de Cascais.“É aqui que começa a nossa responsabilidade”, do Governo, do presidente da República e do Parlamento, enumerou, na presença do primeiro-ministro e do ministro da Educação., referiu, acrescentando que essa mudança “só pode ser feita com quem todos os dias a constrói: os professores, os alunos, as famílias e todos os profissionais que lhe dão apoio”.António José Seguro lembrou quee disse ser preciso “olhar para os resultados com serenidade, mas também com ambição”.“Temos de garantir que as circunstâncias económicas e sociais de uma criança, de um jovem, não podem determinar o seu futuro. É essa uma das promessas maiores da escola: transformar pontos de partida diferentes em oportunidades verdadeiramente iguais”, defendeu.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou por sua vez a transição tecnológica, referindo a “transição muito forte do sistema educativo” na inovação e a aplicação do conhecimento “na realidade económica do país”.e, em particular, do ensino de cada uma das vocações, como forma de termos um país mais desenvolvido”, declarou.O chefe de Governo realçou a aposta na creche e no pré-escolar, que “é importante do ponto de vista da política social como um todo”, mas também “do ponto de vista familiar, da conciliação” entre a vida familiar e profissional.“É muito importante também para remover obstáculos à natalidade desejada dos jovens casais que vivem em Portugal”, defendeu.Luís Montenegro disse ainda que, mais à frente,, vocacionados para a inovação e “para levar mais longe o conhecimento que nos foi legado pelas gerações anteriores”.“Esta filosofia de começar logo no nascimento e transportar todo o edifício educativo até ao Ensino Superior ou profissional é uma forma de (…) projetarmos o país”, considerou.