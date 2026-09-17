Presidente da República publica mensagem em mirandês para celebrar o dia desta língua

Esta mensagem do chefe de Estado, António José Seguro, foi publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet e nas redes sociais, com o seguinte título: "Hoije ampeça la Fiesta de l Lhibro an Belén, senti-bos cumbidados!".

Segue-se o texto em mirandês, em que se refere que esta é a segunda língua com reconhecimento oficial de Portugal, reconhecida por lei desde 1999, e mais abaixo está a tradução para português: "Hoje começa a Festa do Livro em Belém, sintam-se convidados!".

Nesta mensagem, no Dia da Língua Mirandesa, que se celebra a 17 de setembro, o Presidente da República descreve-a como "uma língua que se guardou na boca das pessoas, nas histórias de lareira, nos cantares e nas conversas de todos os dias, e que hoje também se encontra nos livros, que são a forma de a fazer durar".

"Uma língua que se escreve é uma língua que fica. Por isso o Dia da Língua Mirandesa e a Festa do Livro em Belém dizem a mesma coisa de duas maneiras: que a cultura portuguesa é feita de muitas vozes, e que todas elas merecem ser lidas", afirma.

"Um convite a toda a gente para quatro dias de livros, cultura e música, de portas abertas, em Belém", acrescenta António José Seguro.

A 9.ª Festa do Livro no Palácio de Belém -- uma iniciativa criada pelo anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à qual António José Seguro decidiu dar continuidade -- começa hoje e decorre até domingo, com entrada livre.