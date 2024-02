Presidente da República recebe representante da República da Madeira

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente vai discutir com Ireneu Barreto a situação política na região, depois da demissão de Miguel Albuquerque do cargo de presidente do Governo regional.



Um dos cenários possíveis é a convocação de eleições antecipadas, como defendem os partidos da oposição, ao contrário do PSD Madeira. Mas a decisão final vai ser discutida no encontro agendado para esta sexta-feira, em Belém.



O encontro acontece dez dias depois de oficializada a demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, por suspeitas de corrupção, e dois dias após a libertação de três arguidos, depois de o juiz de instrução considerar que não havia motivos para medidas de coação mais gravosas enquanto aguardam o desenrolar do processo.