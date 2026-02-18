Presidente da República recebeu Aguiar-Branco e líderes parlamentares em Belém

Fonte parlamentar adiantou à agência Lusa que este tradicional almoço, entre o Presidente da República e os representes do parlamento, já tinha sido adiado por duas vezes: a primeira, devido à intervenção cirúrgica a que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido; depois, por causa das consequências das tempestades em território continental nacional.

Após o almoço, José Pedro Aguiar-Branco escreveu nas suas contas oficiais nas redes sociais que foi "uma boa oportunidade para agradecer ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pelos seus mandatos".

"Uma década de serviço público, de entrega e de dedicação que marcaram o país. Foi uma honra acompanhar de perto os últimos dois anos deste percurso", salientou o presidente da Assembleia da República.

Nas últimas semanas, pelo menos por duas vezes, José Pedro Aguiar-Branco elogiou o modo como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu os seus dois mandatos de Presidente da República.

No dia da segunda volta das eleições presidenciais, no passado dia 08, disputadas entre António José Seguro e André Ventura, o presidente da Assembleia da República, já depois de ter votado, no Porto, considerou que Marcelo Rebelo de Sousa "cumpriu com muita dignidade e com grande qualidade o exercício e a magistratura do Presidente da República".

"E, por isso, acho que na História de Portugal ficará como um bom Presidente", declarou.

Para o presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo de dez anos, enfrentou situações que têm a ver com a dimensão do exercício democrático.

"E o Presidente da República esteve sempre à altura nesses momentos, fazendo com que a democracia funcionasse", frisou.

Já na própria noite eleitoral, na mensagem em que felicitou o Presidente eleito, António José Seguro, José Pedro Aguiar-Branco voltou a referir-se ao chefe de Estado cessante.

"Ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma palavra de reconhecimento por uma década de serviço público, na chefia do Estado", escreveu.