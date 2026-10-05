Presidente da República saudou aproximação entre Governo e PS

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Luís Montenegro e José Luís Carneiro estavam a ouvir. E o presidente falou para os dois quando lembrou que tanto se serve o país no Governo, como na oposição.



Voltou ainda aos apelos para que os partidos abandonem conflitos estéreis e lembrou que a democracia não pode transformar diferenças em impossibilidades de consenso.



António José Seguro levou para o discurso a urgência de uma república que não caia no improviso nem nos caprichos partidários.



Pediu coragem e soluções novas para problemas antigos. No primeiro discurso do 5 de Outubro como presidente, lembrou que a república só vale a pena se não for um privilégio para alguns.