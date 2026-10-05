Política
Presidente da República saudou aproximação entre Governo e PS
No seu primeiro discurso do 5 de Outubro, António José Seguro elogiou o entendimento no Orçamento de Estado e apelou aos partidos para que aproveitem "o pousio eleitoral" para encontrarem soluções que não se esgotem no fim da legislatura. O presidente pediu uma nova cultura política no país.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
Voltou ainda aos apelos para que os partidos abandonem conflitos estéreis e lembrou que a democracia não pode transformar diferenças em impossibilidades de consenso.
António José Seguro levou para o discurso a urgência de uma república que não caia no improviso nem nos caprichos partidários.
Pediu coragem e soluções novas para problemas antigos. No primeiro discurso do 5 de Outubro como presidente, lembrou que a república só vale a pena se não for um privilégio para alguns.