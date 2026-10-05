Presidente da República saudou aproximação entre Governo e PS

Presidente da República saudou aproximação entre Governo e PS

No seu primeiro discurso do 5 de Outubro, António José Seguro elogiou o entendimento no Orçamento de Estado e apelou aos partidos para que aproveitem "o pousio eleitoral" para encontrarem soluções que não se esgotem no fim da legislatura. O presidente pediu uma nova cultura política no país.

RTP /

Foto: António Pedro Santos - Lusa

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Luís Montenegro e José Luís Carneiro estavam a ouvir. E o presidente falou para os dois quando lembrou que tanto se serve o país no Governo, como na oposição.

Voltou ainda aos apelos para que os partidos abandonem conflitos estéreis e lembrou que a democracia não pode transformar diferenças em impossibilidades de consenso.

António José Seguro levou para o discurso a urgência de uma república que não caia no improviso nem nos caprichos partidários.

Pediu coragem e soluções novas para problemas antigos. No primeiro discurso do 5 de Outubro como presidente, lembrou que a república só vale a pena se não for um privilégio para alguns.

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