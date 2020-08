Presidente da República veta alterações à Lei da Nacionalidade

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa "devolveu, sem promulgação, o Decreto da Assembleia da República que procede à nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade".

O Presidente da República solicita ao Parlamento uma "reponderação" de algumas normas que menciona.

Em causa, diz o Presidente estão normas do artigo 3º, números 4 e 5 e artigo 9º, nº 2, referentes à dispensa de aplicação do regime genérico quanto a casais ligados por matrimónio ou união de facto com filhos em comum, filhos esses com nacionalidade portuguesa.

, advoga Marcelo Rebelo de Sousa em carta dirigida à Assembleia da República que acompanha a decisão do Presidente.

Marcelo considera que é “levada (…) longe de mais”, a “presunção material de maior coesão ou estabilidade nos casais com filhos e, neles, com filhos em comum”.

"É claramente o caso se houver filho ou filhos nacionais portugueses mas que não são em comum do casal. Também, em casais sem filhos e que, em muitos casos, os não podem ter", reforça.

Pede, por isso, a reponderação destas normas.