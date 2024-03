Presidente da República vinca que "ninguém pode substituir vontade popular"

“Terminou ontem um longo período pré-eleitoral e eleitoral, que permitiu congressos e convenções, eleição ou confirmação de líderes, apresentação de programas (…), além de ampla difusão de pessoas e posições”.

Fazendo uma comparação, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que é possível identificar o que dominou tanto as eleições de 2022 como as de 2024.Nas anteriores, as preocupações eram três: “duas claramente expressas, outra tratada à meia voz”, referindo-se à recuperação económica e aos efeitos que a covid-19 deixou em Portugal e ainda o “agravamento das tensões internacionais”, tendo a guerra na Ucrânia começado 24 dias depois da Eleições Legislativas em Portugal.continuou.As duas preocupações expressas, segundo o presidente da República, são a, como nas eleições europeias ou nas norte-americanas, ou a economia global.





“Em tempos assim, nos quais as guerras vieram relançar guerras económicas e sociais, que esperaríamos ultrapassadas pelo fim da pandemia, é nesses tempos que importa mais votar”, vincou.





Recordando que se aproximam as comemorações do 25 de Abril, Marcelo afirmou que se fecha “um ciclo de meio século da nossa história”.



“Abre-se outro, com novos desafios, novas exigências, novas ambições. Mas sempre com os mesmos valores: democracia, liberdade e igualdade”, acrescentou.



Admitindo que “os tempos lá fora são difíceis” e que isso afeta “cá dentro”, o chefe de Estado voltou a repetir que “nesses tempos, baixar os braços é sempre a pior solução”.



“Porque um voto desperdiçado, quando mais fazia falta, nunca é compensado por outro voto mais tarde”, sublinhou. “Porque só o vosso voto decide. Só o vosso voto escolhe. Só o vosso voto é a palavra final. Não é a vontade de mais ninguém no nosso país. É a vossa vontade, é o vosso voto”.



Continuando a apelar ao voto, dirigindo-se aos portugueses, Marcelo disse que este era o momento de dar “nova vida em estabilidade e em segurança à nossa liberdade, à nossa igualdade, à nossa democracia”.



“Apelo ao vosso voto, a pensar no vosso futuro, no futuro dos vossos filhos e dos vossos netos. A pensar no futuro de Portugal”, concluiu.