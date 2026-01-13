Presidente do parlamento português alerta para ameaças às democracias europeias

"As ameaças às democracias europeias, já amplamente diagnosticadas, são porventura um dos maiores desafios que se coloca ao futuro da construção europeia", afirmou o presidente do parlamento português, na abertura de uma sessão dedicada ao programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano, com a presença da comissária europeia da Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia, Maria Luís Albuquerque.

A solução, argumentou, "não pode passar apenas por segurança e defesa; passa também, inevitavelmente, por mais participação, mais cidadania e mais informação".

"Temos de encontrar respostas para as dificuldades que enfrentam as democracias liberais, plurais, representativas, que são o alicerce das nossas sociedades baseadas no Estado de Direito e no respeito pelos direitos humanos", defendeu Aguiar-Branco, salientando que este é "um tema que convoca a todos".