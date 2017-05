Presidente do PSD e Teresa Leal Coelho na convenção do partido em Lisboa

Lusa 15 Mai, 2017, 21:28 | Política

Pedro Passos Coelho participa na sessão de encerramento da convenção autárquica distrital do PSD em Lisboa, que decorre sob o lema "Do local às pessoas -- Afirmar a proximidade".

A convenção, que decorre num hotel de Lisboa, arranca pelas 15:00 com intervenções da coordenadora autárquica distrital, Maria José Cruz, e do coordenador autárquico nacional, Carlos Carreiras.

Seguem-se três painéis, com os vários candidatos a Câmaras do distrito de Lisboa. No primeiro, participará Teresa Leal Coelho, Carlos Carreiras, que é também candidato à Câmara de Cascais, e Ângelo Pereira, candidato a Oeiras.

No segundo painel, está prevista a participação dos candidatos às câmaras de Amadora, Carlos Silva, e de Mafra, Hélder Silva. Os candidatos à Azambuja, Rui Corça, a Loures, André Ventura, e a Vila Franca de Xira, Helena Pereira de Jesus, serão os oradores do terceiro e último painel.

Na sessão de encerramento falará, além de Passos Coelho, o líder da distrital de Lisboa, Miguel Pinto Luz.

O processo de escolha de Teresa Leal Coelho para a Câmara de Lisboa gerou polémica nas estruturas locais, com Mauro Xavier a demitir-se no final de abril da presidência da concelhia em discordância com a estratégia para a capital.

Na altura, Mauro Xavier justificou a sua demissão com "divergências estratégicas e programáticas" relativamente às eleições autárquicas para Lisboa e considerou que "este não é o projeto que faria sentido" para a capital.

"Eu entendia que já deveríamos ter candidato a um ano antes das eleições e temos um candidato a seis meses das eleições", afirmou, salientando que as divergências têm que ver "com a discussão do programa que irá ser apresentado à cidade e com o contributo que o PSD de Lisboa possa ter nesse processo".

O nome da vice-presidente do PSD para candidata do partido à Câmara de Lisboa foi aprovado em março pela distrital de Lisboa do partido. Teresa Leal Coelho foi escolhida com 23 votos a favor, dois votos em branco e um contra.

Desde então, a candidata autárquica não realizou ainda qualquer iniciativa pública de campanha.

José Eduardo Martins, que no último Congresso do PSD foi uma das vozes críticas da liderança de Passos Coelho, vai ser o candidato do PSD à Assembleia Municipal em Lisboa.

No âmbito das autárquicas de 01 de outubro, o PSD tem previstas 19 convenções autárquicas distritais, duas regionais e um encontro nacional, este já marcado para 27 de maio, na Maia (Porto).

Do encontro nacional deverá sairá "uma carta de compromissos assumidos pelos candidatos nas listas do PSD, para o novo mandato autárquico".