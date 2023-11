Presidente do PSD pede eleições antecipadas. "Portugal não pode ser isto"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"O governo caiu e caiu por dentro, não podemos perder mais tempo. É imperioso recuperar a credibilidade a dignidade institucional e a confiança que se perderam e desbarataram", afirmou líder social-democrata esta terça-feira.



Montenegro considerou que esta recuperação só é viável com eleições antecipadas e que o PSD está "preparado".



"Nunca tivemos pressa, mas agora a degradação do Governo impõe que não se perca mais tempo e que se devolva a palavra ao povo", defendeu.



O presidente do PSD considerou ainda que "a legitimidade do PS ruiu dentro de si própria" e que esta foi "a terceira vez em 22 anos que as mesmas pessoas, as mesmas políticas e o mesmo padrão do Governo trazem um pântano à democracia portuguesa".



"Está na hora de penalizar e responsabilizar sem apelo nem agravo a reincidência de uma organização partidária que dá mostras de muito facilmente ceder a esquemas de compadrio político, de orientações de política que geram sempre empobrecimento e pobreza", argumentou.



"Portugal não pode ser isto, não pode tolerar ou admitir que importantes decisões de investimento e financiamento público possam ser tomadas por qualquer outro critério que não seja exclusivamente o interesse público", vincou ainda.



Lembrou também a situação no SNS e na educação, bem como a corrupção, a cobrança de imposto. A continuidade destes problemas "não é fatalidade, é uma escolha", arguiu.