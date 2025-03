António Pedro Santos - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que avançou com a dissolução do Parlamento tantas vezes como o antigo presidente Ramalho Eanes. Um curto comentário do chefe de Estado na véspera do debate e votação da moção de confiança apresentada pelo Governo e que tem chumbo anunciado.

O presidente da República que, na segunda-feira à noite, condecorou o antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão com a grã-cruz da Ordem de Camões, elogiando o papel de Balsemão na criação do Prémio Pessoa, considerado pelo chefe de estado como um "símbolo único no Portugal cultural contemporâneo".



Na Culturgest, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa fez também a entrega do Prémio Pessoa ao compositor Luís Tinoco.