Presidente e primeiro-ministro de costas voltadas

É cada vez mais evidente o desacordo entre primeiro-ministro e Presidente da República sobre as medidas do Plano da Habitação. António Costa fez questão de vincar uma diferença com as funções: Marcelo Rebelo de Sousa só fala enquanto ao Governo compete fazer. Foi a resposta ao Presidente, que pediu medidas mais alargadas para responder às dificuldades das famílias.