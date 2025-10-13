Presidente reeleito na Guarda diz que foi a "vitória da verdade e do trabalho"

"Que grande vitória foi esta da Guarda. Agradeço a todos os que deram a cara para que pudéssemos ter esta retumbante vitória na Guarda", afirmou o cabeça de lista da coligação Pela Guarda -- Nós, Cidadãos!/PPM, que tinha sido eleito há quatro anos por um movimento independente.

Sérgio Costa garantiu que, a partir de agora, "a Guarda é só uma", e apelou à união de todos pelo "trabalho e o desenvolvimento".

O autarca reeleito reiterou que a primeira medida que vai tomar, depois de empossado, é adjudicar a Variante da Ti`Jaquina, que a oposição PSD e PS inviabilizou no mandato que está a terminar.

"Nós provámos que é nas urnas que se ganham as eleições e não na secretaria, como alguns queriam fazer. Continua a ser, na Guarda, o povo quem mais ordena", disse.

Com esta vitória autárquica, Sérgio Costa considerou que "a Guarda deu uma grande lição ao concelho, à região e ao país", constatando que a coligação venceu em 33 das 43 freguesias do concelho.

"Nos últimos quatro anos, muitas vezes, não nos deixaram trabalhar, mas, a partir de agora, vamos continuar a fazer exatamente da mesma forma com esta força redobrada, com esta maioria absoluta, para que a Guarda, de uma vez por todas, possa despoletar para o desenvolvimento, porque foi isso que a Guarda decidiu hoje [domingo]", concluiu.

Esta candidatura conseguiu quatro mandatos, contra os dois da coligação liderada pelo PSD e um do PS.