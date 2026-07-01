Presidente Seguro almoçou com Emmanuel Macron em Paris

Presidente Seguro almoçou com Emmanuel Macron em Paris

António José Seguro foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Os dois tiveram um almoço de trabalho. Esta é a sétima vez que António José Seguro visita o estrangeiro enquanto presidente. A tarde está reservada para encontros com empresários portugueses.

FOTO: Christophe Petit Tesson - EPA /
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O presidente da República foi recebido em Paris pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para um almoço de trabalho, um encontro agendado para as 13:15 locais (12:15 de Lisboa) no Palácio do Eliseu, residência oficial do chefe de Estado francês.

O encontro com Macron chegou a estar previsto para o início de maio, mas foi adiado por incompatibilidade de agendas.

Na agenda deste almoço estiveram os temas das relações bilaterais, política europeia e as "crises internacionais".

Numa nota divulgada antes do encontro, a Presidência francesa referiu que o almoço de trabalho "mostra a vontade dos dois países de continuarem a desenvolver a sua parceria em todas as áreas".

A Presidência francesa acrescenta ainda que, durante o encontro, Seguro e Macron deverão falar sobre os "grandes dossiês europeus, designadamente a competitividade e a soberania da UE", assim como o seu próximo orçamento comunitário, entre 2028 e 2034.

"Também abordarão as principais crises internacionais, em particular a situação no Médio Oriente e o apoio à Ucrânia", indica o Eliseu.

A Presidência francesa destaca ainda que este encontro se realiza apenas "alguns meses" depois de António José Seguro ter sido eleito e no seguimento da entrada em vigor, em 12 de abril de 2026, do Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal e França, assinado em fevereiro de 2025.

Seguiram-se a este almoço encontros com duas dezenas de empresários portugueses na capital francesa, na residência da embaixada de Portugal em Paris.

Trata-se da sétima visita de António José Seguro ao estrangeiro enquanto chefe de Estado.

António José Seguro encontra-se hoje em Paris, onde, além do encontro com Emmanuel Macron, também se vai reunir, à tarde, com cerca de duas dezenas de empresários portugueses, na residência da embaixada de Portugal em Paris.

Nesta visita oficial a França, o presidente Seguro foi acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

c/ Lusa

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