Presidente Seguro almoçou com Emmanuel Macron em Paris

O encontro com Macron chegou a estar previsto para o início de maio, mas foi adiado por incompatibilidade de agendas.







Na agenda deste almoço estiveram os temas das relações bilaterais, política europeia e as "crises internacionais".

Numa nota divulgada antes do encontro, a Presidência francesa referiu que o almoço de trabalho "mostra a vontade dos dois países de continuarem a desenvolver a sua parceria em todas as áreas".



A Presidência francesa acrescenta ainda que, durante o encontro, Seguro e Macron deverão falar sobre os "grandes dossiês europeus, designadamente a competitividade e a soberania da UE", assim como o seu próximo orçamento comunitário, entre 2028 e 2034.



"Também abordarão as principais crises internacionais, em particular a situação no Médio Oriente e o apoio à Ucrânia", indica o Eliseu.



A Presidência francesa destaca ainda que este encontro se realiza apenas "alguns meses" depois de António José Seguro ter sido eleito e no seguimento da entrada em vigor, em 12 de abril de 2026, do Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal e França, assinado em fevereiro de 2025.





Seguiram-se a este almoço encontros com duas dezenas de empresários portugueses na capital francesa, na residência da embaixada de Portugal em Paris.



Trata-se da sétima visita de António José Seguro ao estrangeiro enquanto chefe de Estado.







António José Seguro encontra-se hoje em Paris, onde, além do encontro com Emmanuel Macron, também se vai reunir, à tarde, com cerca de duas dezenas de empresários portugueses, na residência da embaixada de Portugal em Paris.