Primeiro-ministro consciente da insatisfação dos portugueses

A mais recente sondagem mostra o PS em queda livre e já empatado com o PSD.30 por cento para cada partido nas intenções de voto e na avaliação ao Governo, 64 por cento dos inquiridos, numa sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para o Jornal Expresso e SIC, consideram mau e muito má a atuação do Governo.António Costa, entrevistado ontem à noite na SIC, no momento em que cumpre um ano de maioria absoluta, insistiu que não há problema na relação com o Presidente da República.O primeiro-ministro explica que só se compromete com o que pode e que por isso não se desvia para não criar situações de injustiça para outros profissionais da função pública.Confrontado pelas declarações do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre o risco da isenção de IVA nos alimentos ser absorvida pelas margens de lucro, Costa sublinha que a medida só vai funcionar se produtores e retalhistas fizerem parte do sacrifício.

A proposta de lei que reduz o IVA até outubro, em alguns alimentos é votada hoje no Parlamento, na generalidade.