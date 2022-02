Primeiro-ministro destaca "inteligência brilhante, criativa e inspiradora" de Rocha Andrade

Fernando António Portela Rocha de Andrade, antigo secretário de Estado do primeiro Governo de António Costa, dirigente socialista e professor universitário, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorado na especialidade de Ciências Jurídico-económicas faleceu hoje, aos 51 anos, vítima de doença prolongada.

"É com enorme tristeza que vejo partir tão precocemente o Fernando Rocha Andrade, um camarada, um amigo, alguém por quem nutria uma profunda admiração", afirmou António Costa numa mensagem enviada à agência Lusa.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS acrescentou: "Quem teve o privilégio de o conhecer e com ele trabalhar ou estudar sabe que perdemos uma inteligência brilhante, criativa e inspiradora, que só a doença levou de vencida".

António Costa apresentou os seus sentimentos "ao seu pai e mulher, aos seus amigos e à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra".

No plano da ação governativa, foi primeiro subsecretário de Estado da Administração Interna do XVII Governo Constitucional (2005-2007), liderado por José Sócrates, num Ministério tutelado por António Costa.

Com a formação do primeiro executivo liderado por António Costa, desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entre novembro de 2015 e 2017.

Na esfera partidária, Fernando Rocha Andrade foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo de Aveiro, na XIII legislatura (2015 e 2019), tendo integrado as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Orçamento e Finanças.

Foi membro da primeira equipa do Secretariado Nacional do PS liderada por António Costa a partir de novembro de 2014.

Na equipa que elaborou o cenário macroeconómico do programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 2015, que foi liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Fernando Rocha Andrade foi o único elemento que não tinha formação profissional de economista.

Fernando Rocha Andrade licenciou-se em Direito em janeiro de 1995 com uma média de 16 valores e concluiu o mestrado em jurídico-económicas em 2022.

Docente da Faculdade de Direito de Coimbra desde 1995, lecionou nas disciplinas de Economia Política, Economia e Finanças Públicas e Finanças Públicas I e II, da licenciatura em Direito; e de Finanças Públicas da Licenciatura em Administração Público-Privada.

Ainda em relação ao plano da ação governativa, Fernando Rocha Andrade foi adjunto de António Costa quando o atual primeiro-ministro desempenhou as funções de ministro dos Assuntos Parlamentares no XIII Governo Constitucional (1995-1999), o primeiro liderado por António Guterres.

No segundo executivo de António Guterres, entre 2000 e 2022, foi novamente Adjunto de António Costa como ministro da Justiça no XIV.

Desempenhou ainda funções de assessor do presidente do Tribunal Constitucional em 2003.