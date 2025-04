O primeiro-ministro revelou à Entidade para a Transparência os nomes de novos clientes que tinha na Spinumviva. A notícia foi avançada pelo jornal Expresso, horas antes do frente-a-frente com Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro entregou uma declaração de substituição ontem no Portal da Entidade, na qual revelou as outras empresas para as quais trabalhou.