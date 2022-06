Primeiro-ministro revoga decisão. As reações à decisão de António Costa

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, "não tem condições" para continuar no Governo e considerou que, se o primeiro-ministro não o demitir, o Presidente da República deve intervir.

"É claro para mim que o ministro não tem condições para estar no Governo (...) Se o primeiro-ministro assobiar para o ar e tentar que tudo continue na mesma, acho que o Presidente da República numa situação destas deve ter uma intervenção", afirmou o presidente do PSD, considerando que o que se passou "é algo de quase inédito".

PCP fala em fragilidade do Governo



Paula Santos, líder da bancada parlamentar do PCP, considera que a desautorização do primeiro-ministro ao ministro das Infraestruturas revela "uma grande fragilidade do Governo".Para o PCP a construção de um aeroporto no Montijo e de seguida em Alcochete, "não é a solução que o país necessita e não tem nenhuma justificação"."Ninguém acredita que se vá fazer dois aeroportos. E a questão que é fundamental (...) é avançar com a construção faseada do novo aeroporto em Alcochete".Segundo a deputada comunista, "o governo reconhece que está é a solução de futuro".Paula Santos reconhece que o aeroporto de Lisboa não tem capacidade "pelos impactos que tem do ponto de vista da saúde pública"."Há uma decisão que está tomada para a construção do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete, que só foi alterada depois da privatização da ANA", frisa a deputada que defende que o que "defende o interesse nacional é a construção faseada em Alcochete"."Insistir numa solução como a do aeroporto do Montijo é sobrepor os interesses do país aos interesses da ANA - Vinci".