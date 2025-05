Primeiro-ministro vai privilegiar diálogo com todas as forças políticas

O primeiro-ministro lembrou que a votação da AD no dia 18 de maio, com mais de dois milhões de votos e que representa 91 deputados na Assembleia da República.



"Estamos absolutamente focados em dar resposta às principais preocupações das portuguesas e dos portugueses. Vamos concentrar-nos em dar primazia ao crescimento da nossa economia, à criação de riqueza".



Focando-se na questão económica, Luís Montenegro afirmou que quer ver os rendimentos dos portugueses a aumentar, tal como as pensões.



"Vamos continuar a transformar o Serviço Nacional de Saúde, a dar qualidade e exigência à escola pública, a executar o nosso plano de investimento público no setor de habitação, a favorecer a mobilidade dos portugueses", continuou o primeiro-ministro.



Abordando temas como a imigração e a segurança, em que quer melhorias, Luís Montenegro quer trabalhar sobre estes pilares do programa de governo deixando a garantia que uma revisão constitucional não é uma prioridade para o novo governo.



Um executivo que terá várias das caras da legislatura anterior. Questionado sobre as restantes forças políticas, Luís Montenegro garantiu que vai dialogar com todos, sem exceção, sem assinar acordos de governação.



"Não iniciámos nenhuma conversação, fui indigitado hoje. Fá-lo-emos com total tranquilidade, no tempo certo, que é agora de formação do governo. Vai ser depois de apresentação e discussão do programa do governo".