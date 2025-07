Primeiro-ministro vai reunir-se com André Ventura

O primeiro-ministro reúne-se esta quinta-feira com o presidente do Chega a pedido de André Ventura. Já esta quarta-feira, o Governo chamou uma comitiva do Chega e da Iniciativa Liberal para falar das alterações à lei da nacionalidade e da imigração.

A discussão e votação das propostas de lei no parlamento está agendada para sexta-feira.



André Ventura mostrou-se confiante de que será possível chegar a um consenso com o PSD e fazer passar as propostas do partido, nomeadamente a que defende a expulsão e perda de nacionalidade de quem cometa crimes em Portugal.



O Governo reúne-se também com o PS, esta quinta-feira.



Os socialistas não fazem um balanço positivo das alterações propostas e José Luís Carneiro já anunciou que, dessa forma, os diplomas não vão ter o voto favorável do PS.