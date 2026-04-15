Primeiro-ministro volta ao Parlamento para debate quinzenal com temas quentes na agenda

Em debate deverão estar ainda questões sobre que respostas o governo pretende dar à crise das energias provocada pela guerra no Médio Oriente.





A relação do Governo com os jornalistas é outro ponto provavelmente em discussão. Em causa está o contrato do executivo com uma empresa, a NewsWhip, que os socialistas já exigiram que fosse tornado público, por suspeitar que o governo estará a usar esta ferramenta para vigiar a atividade dos jornalistas.





Além desta questão relacionada com a liberdade de imprensa, os socialistas têm responsabilizado PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal pelo progressivo aumento do custo de vida ao chumbarem as suas iniciativas que “visavam a adoção de medidas de mitigação em relação aos efeitos da inflação”.

