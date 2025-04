existiu um problema de gestão. Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1. E assume que no passado

Em entrevista aoda Antena 1, Maria do Rosário Palma Ramalho garante que a privatização da Segurança Social está “”.Acrescenta que não compreende como é que o PS deduziu que ao criar um grupo de trabalho para estudar o futuro da Segurança Social o Governo estaria a ponderar a privatização do sistema.A ministra assegura que “”.”.Diz mesmo que os socialistas alarmaram a população com “” e fala em “”.E garante que “”.” e acredita que “".Mas deixa essaque, espera, seja da AD.”, acusa a ministra do Trabalho.Sobre as medidas aprovadas em sede de Concertação Social que impediriam um achatamento entre o salário mínimo nacional ao salário médio, Maria do Rosário Palma Ramalhona Assembleia da República.”, acrescenta.Na opinião de Maria do Rosário Palma Ramalho, “" e dá como exemplo a aprovação da Agenda do Trabalho Digno que não chegou a ir a discussão com os parceiros sociais.".Maria do Rosário Palma Ramalho prefere que seja o empregador a decidir por uma semana de trabalho mais curta. E acrescenta que essa decisão “”.” garante a ministra do Trabalho.Maria do Rosário Palma Ramalho elogia a nova direção. Diz mesmo que a “”.