Procurador Europeu. Processo manchado por "factos falsos"

O Governo português enviou factos falsos ao Conselho Europeu sobre o magistrado que escolheu para Procurador Europeu. A RTP teve acesso à carta que o Governo enviou para justificar a não aceitação da candidata escolhida pelo júri internacional, a procuradora do DCIAP Ana Carla Almeida.